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«Є на що подивитись»: Нікітюк на відпочинку перевершила сама себе

23:23 24 липня 2021
«Є на що подивитись»: Нікітюк на відпочинку перевершила сама себе

Телеведуча Леся Никитюк, яка на відпочинку в Чорногорії виявила там «іменний» готель, порадувала фоловерів фото в мінімалістичному купальнику на тлі розкішної яхти.

«У Чорногорії завжди є на що подивитися», — підписала вона знімок з натяком на власні принади.

Фото зібрало десятки захоплених коментарів.

Втім, відгукнулися і хейтери, які звинуватили Лесю в «ненажерливості», написавши їй, що «живіт вже не втягується», а також припустивши, що нижня деталь туалету скоро «пропаде зовсім».

Нагадаємо, раніше Леся Никитюк викликала критику, порівнявши себе з … Кім Кардашьян.

Фото instagram.com/lesia_nikituk/

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