«Є на що подивитись»: Нікітюк на відпочинку перевершила сама себе
Телеведуча Леся Никитюк, яка на відпочинку в Чорногорії виявила там «іменний» готель, порадувала фоловерів фото в мінімалістичному купальнику на тлі розкішної яхти.
«У Чорногорії завжди є на що подивитися», — підписала вона знімок з натяком на власні принади.
Фото зібрало десятки захоплених коментарів.
Втім, відгукнулися і хейтери, які звинуватили Лесю в «ненажерливості», написавши їй, що «живіт вже не втягується», а також припустивши, що нижня деталь туалету скоро «пропаде зовсім».
Нагадаємо, раніше Леся Никитюк викликала критику, порівнявши себе з … Кім Кардашьян.
Фото instagram.com/lesia_nikituk/24
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter