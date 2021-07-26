Не цілуйте в обличчя й мастіть господарським милом: Ліля Ребрик дала прихильницям кілька незвичайних порад

Відома телеведуча Лілія Ребрик на своїй сторінці в Instagram не тільки розповідає про перипетії зйомок у нових серіалах і телепередачах, а й ділиться порадами з досвіду, який придбала за час двох шлюбів.

Щоб бути більш переконливою, Лілія розслабилася, сидячи на балконі, закинувши стрункі ніжки на бильця.

Більш того: в новому пості української красуні, який з'явився кілька годин тому, вона навіть викриває безтактні або непотрібні поради від чужих людей.

«Офіційний девіз цього поста:» пораду свою собі сам порадь". Навіяно недавніми «чудовими» рекомендаціями незнайомих людей. Які самі дурні поради в житті вам давали?", — підписала вона знімок.

«Мій топ: 1) Не цілуй дівчат в обличчя (навіть не в губи !!!), тому що в роті найбільше мікробів в організмі, можуть захворіти, ще й не знатимеш чим! 2) Ви так часто в кадрі, в інстаграм все показуєте — не боїтеся, що вас можуть наврочити? Хоча б раз на місяць їздіть до бабки, щоб вас яйцями викачала! 3) у вас в родині коронавірус ?! Терміново кожні дві години змащуйте в носі … ватною паличкою з господарським милом!» , — поділилася ведуча незвичайними порадами від шанувальників.

«І це всього три прекрасних ради, а їх у мене десятки. І, до речі, більшість „в лічку“ в інстаграм! Як я на них реагую? Часом з усмішкою, а часом — з посмішкою. Точно можу сказати, що все це тренує моє терпіння і відчуття такту!», — вважає Ребрик.

У коментарях передплатники підхопили «гру», запропоновану Лілією. Вони пишуть, з яким забобонами і порадами зіткнулися.

Нагадаємо, телеведуча вже десять років щасливо заміжня за хореографом Андрієм Диким. В сім'ї ростуть дві прекрасні доньки.

Ексклюзивне інтерв'ю з Лілією Ребрик читайте на сайті «ФАКТІВ».

фото instagram.com/liliia.rebrik/

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