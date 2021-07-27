«А що, відспівали вже в Росії?»: після Басти в Одесі збираються виступити Світлана Лобода та Ані Лорак

Одесу уподобали проросійські гастролери. Так, репер Баста (Василь Вакуленко) планує 8 серпня дати концерт в курортній Аркадії, де вже виступав наприкінці червня. Ціни на квитки — від 1 до 7 тисяч гривень. Організатори та організатори виступу не соромляться на похвалу в анонсах-агітках: «Баста сьогодні — це не тільки музика. Репер перетворився на ключову фігуру російського шоу-бізнесу, бере участь у ТВ-шоу, веде канал на Ютубі, знімає фільми…»

Проукраїнські активісти обурені та підкреслюють, що Баста — це не тільки музика, це ще й пропаганда країни-агресора. Нагадують, що він був внесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці за неодноразове відвідування окупованого Криму в обхід державних кордонів України. «СБУ варто було б не забувати, що Баста вже після першої заборони в'їзду на три роки брав участь у відборі на кращу пісню про незаконне кримському мосту, — сказав „ФАКТАМ“ керівник програми психологічної реабілітації воїнів АТО Андрій Вагапов. — Тому логічно заборону продовжити ще років на п'ять».

Баста

Крім Басти, в «Ібіці» 14 серпня планує виступити Світлана Лобода. Ціна квитків — від 1300 до 17 тисяч гривень. Останніми роками концерти Лободи в Україні активно бойкотували, і співачка перебралася до Росії.

Світлана Лобода

Нагадаємо, 28 травня 2017 року співачку екстрено евакуювали на катері з тієї ж одеської «Ібіци», після скандально зірваного її виступу. Напередодні, 27 травня, Лобода була ведучою на церемонії вручення премії російського телеканалу, де виконували пісні про російський Крим. І прямо з московської тусовки «рвонула» в Одесу. Востаннє Лобода виступала в Києві у листопаді 2015 року під акомпанемент протестних акцій.

Анонс концерту Лободи в Одесі викликав неоднозначну реакцію користувачів мережі: серед тих, хто чекає її виступу, є обурені: «За неї ще й платити треба?», «Ось так новина…», «Лобода ні про що», «Відстій»…

Через пару днів після Лободи в одеську Аркадію з двома концертами намір приїхати Ані Лорак. Ціни на квитки — від 900 до 7 500 гривень. Останні сольні виступи співачки в Україні проходили 26 та 27 листопада 2014 року. Потім вона поїхала в РФ і проявляла активність в «російській тусовці». Однак в листопаді 2017-го несподівано з'явилася у палаці «Україна» в Києві на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom. При цьому в афішах її ім'я не фігурувало. Нині одеських виступів співачки теж нема на її офіційному сайті (там вказано лише серпневий концерт в Санкт-Петербурзі), зате їх широко рекламують організатори концертів в Одесі: «Квитки на надпопулярну подію розлетяться в лічені дні. Поспішайте замовити собі та друзям!»

Екслідер одеського осередку «Правого сектора» Сергій Стерненко заявив, що після того, як в Україну пустили Басту та виключили з «чорного списку» Філіпа Кіркорова, в країну «масово повалила нечисть». «Нагадаю, Лорак підтримала ворожу армію, виступила проти ВСУ, фотографувалася з Пєсковим, прессекретарем Путіна, і збирала російські нагороди під час війни, — сказав „ФАКТАМ“ Стерненко. — Однак зрадників не поважають ніде, і пару місяців тому Лорак зірвали концерт у Москві. Навіть в Росії їй не дали виступити, а ось у нас, очевидно, дозволять…»

Іронічно прокоментував на своїй сторінці у Facebook новину про концерти Лорак в Одесі продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. Він створив свою версію плейлиста пісень, які буде виконувати співачка: «1. Дзвенить порожня голова. 2. Гроші — мій бог. 3. Без мізків. 4. У вас тут теж люблять вату. 5. Навіщо мені совість, я — співачка. 6. Я з російським навіть в баню. 7. Хто платить, той і дорогий. 8. Володя — завжди! 9. Мені 42, але думати — нічим. 10. А чим ви краще, якщо ви тут?».

Кондратюк також зазначив, що українським артистам, які дають концерти в Росії, потрібно заборонити виступати в Україні. Його підтримали в коментарях багато інтернет-користувачів: «А що, відспівали вже в Росії? Що, мало грошей? Вони ж продалися туди, навіщо назад їхати? Тут і своїх нормальних співачок вистачає»,"Так смішно, коли ці дві нудилки (Лорак і Лобода) про творчість говорять. Творці", «Є привід приїхати з помідорами в Одесу», «Ні честі, ні гідності, чого після всього їхати до нас? Вибір був зроблений, до побачення…»

Одеський активіст, голова «Ради Громадської безпеки» Марк Гордієнко у своєму публічному зверненні до Ані Лорак заявив: «З огляду на ваші погляди, громадянську позицію та ставлення до трагічних подій, які відбуваються в Україні, громадяни Одеси вимагають вас відмовитися від свого наміру відвідати наше місто з концертом». Піар-менеджер співачки прокоментував: «Вовків боятися — в ліс не ходити».

Фото Facebook

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