40-річна Періс Хілтон вагітна первістком

Американська телезірка, світська левиця, актриса, модель та бізнес-леді Періс Гілтон, яка нещодавно купила своєму собаці мінісумочку від Hermès за 5500 доларів, вагітна своєю першою дитиною. Про це повідомило видання Page Six. Не виключено, що дітей у Гілтон буде одразу двоє. Раніше вона зізналася, що збирається завагітніти за допомогою ЕКЗ і стати матір'ю різностатевих двійнят. З цією метою вона заморозила свої яйцеклітини.

Майбутній щасливий батько — наречений Періс, 40-річний бізнесмен Картер Реум. Вони заручилися у лютому цього року в день народження Гілтон — через рік після початку їхнього роману. Це буде її перший офіційний шлюб, хоча в минулому у неї був цілий ряд романів і заручин. Зірка впевнена, що з Картером, якого вона називала чоловіком її мрії, нарешті буде щаслива.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Періс Гілтон шокувала фанатів непристойним фото — але виявилося, що це лише оптична ілюзія.

фото Instagram

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