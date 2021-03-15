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Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон шокировала фанатов неприличным фото — но оказалось, что это лишь оптическая иллюзия

8:41 15 марта 2021
Пэрис Хилтон

Недавно объявившая о своей помолвке американская светская львица, модель актриса, телезвезда и бизнес-леди Пэрис Хилтон шокировала фанатов фотографией, где она, на первый взгляд, позирует топлес.

Однако, как пишет издание Daily Mail, на самом деле 40-летняя Пэрис просто приняла неудачную позу, невольно создав оптическую иллюзию: то, что приняли за обнаженную грудь, оказалось ее локтем. Хилтон доказала это, повернувшись к камере анфас.

Для фотосессии Пэрис выбрала весьма открытое серебристое мини-платье — очень похожее на наряд от Julien McDonald, в котором она в 2002 году блистала на вечеринке в честь своего 21-летия.

Пэрис позже удалила поставившее ее в неловкое положение фото из Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Пэрис Хилтон намерена стать мамой разнополых двойняшек и уже придумала имя для девочки.

Фото @parishilton/Rex/Daily Mail

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