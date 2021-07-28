«Люблю хінкалі та латекс»: Никитюк вирішила, що гідна тусовки Кім Кардаш’ян

Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше порівняла себе з Кім Кардаш'ян, показавши, як вони обидві насилу намагаються втиснутися у латексний одяг, знову заговорила про американську актрису і модель, заявивши, що гідна її компанії.

«На фото супер розумна і красива дівчина … Чого це я ще не у тусовці Кім Кардаш'ян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс», — таким коментарем телеведуча супроводила кілька фото в Instagram, на одному з яких вона демонструє глядачам свою «п'яту точку». Правда, не таку, «як у Кім».

До речі, телеведуча вже не вперше згадує про американську зірку — на одному зі своїх фото вона таки домалювала собі попу відповідної форми, заявивши про «чудодійний» крем від Кім Кардаш'ян.

Фото Лесі Нікітюк із соціальних мереж.

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