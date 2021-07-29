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Кінозірка Джеймі Лі Кертіс повідомила, що її 25-річний син перетворився на дочку

19:05 29 липня 2021
Джеймі Лі Кертіс

Американська актриса Джеймі Лі Кертіс, зірка фільмів «Хеллоуїн», «Правдива брехня», «Ножі наголо», розповіла в інтерв'ю журналу AARP, що її 25-річний син Томас — трансгендер. Тепер він змінив ім'я на Рубі. І збирається вийти заміж за свого бойфренда у майбутньому році.

За її словами, вони з чоловіком «з подивом і гордістю спостерігали, як син став дочкою».

Рубі працює редактором комп'ютерних ігор. Старша дочка Джеймі, 34-річна Енні, вже заміжня і працює інструктором з танців. Онуків у 62-річної кінозірки поки немає. Але вона сподівається стати бабусею.

Джеймі говорить, що камінг-аут Рубі дозволила їй усвідомити, що стать — це не щось фіксоване. І що вона зрозуміла, що її життя — це «постійні метаморфози».

Актриса також сказала, що ось уже 22 роки веде тверезий спосіб життя. І що її б уже напевно не було б у живих, якби вона не відмовилася б від алкоголю.

Джеймі, дочка зірки фільму «В джазі тільки дівчата» Тоні Кертіса та зірки «Психо» Джанет Лі, у 1984 року вийшла заміж за англійського лорда, актора і композитора Крістофера Геста. У 1996 році він успадкував титул барона Хейден-Геста. Так що тепер актриса баронеса. Біологічних дітей у них немає. Рубі та Енні вони удочерили.

Раніше «ФАКТИ» писали — Модель-трансгендер, яка була «живим Кеном», хоче трансплантувати матку і завагітніти від самої себе.

фото AARP/Instagram

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