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Навіть у відпустці захотілося попрацювати: Тарзан у стрінгах та капелюсі влаштував у Туреччині гарячі танці

21:34 29 липня 2021
Корольова і Тарзан

Чоловік Наташі Корольової, 51-річний стриптизер Тарзан не упускає нагоди продемонструвати своє накачане тіло та показати, що знаходиться у відмінній фізичній формі. У своєму акаунті в Instagram Сергій Глушко опублікував відео зі сміливими танцями з Туреччини, де він відпочиває з дружиною та друзями.

Минулої ночі артисту явно не спалося, і він вирішив влаштувати запальні танці у стрінгах та капелюсі.

«Наше літо … Спасибі @ jony. me за нереально красиву та драйвову пісню!» — підписав Тарзан ролик.

Шанувальниці прореагували на танці Глушко з ентузіазмом.

«Дуже емоційно! Обожнюю!»,"Дух захоплює! Я б продовження танцю подивилася","Супер чоловік, позитив від Вас просто флюїди і заряд енергії і молодості, так тримати","А мені подобаються більше його картини!","Я не розумію, чому люди, яких не влаштовує Ваша прекрасна нагота, стирчать на сторінці, ще й коментують","Сильний спортивний молодець! Чи не кожен так зможе", — пишуть в коментарях.

За традицією не обійшлося без критики. Багато хейтерів засудили артиста за оголений торс і вказали на те, що Кобзон, Магомаєв, Крутий «без штанів» не запалювали.

Нагадаємо, на критику нарвалася і Наташа Корольова з сином Архипом зі своїм мотиваційним відео для російських олімпійців.

фото tarzan___official

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