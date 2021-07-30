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Джордж Клуні і його дружина Амаль чекають на ще одну двійню — ЗМІ

9:58 30 липня 2021
Джордж і Амаль Клуні

Голлівудський актор Джордж Клуні і його дружина-юрист Амаль чекають на третю дитину. Це стверджує джерело журналу OK !. 60-річний Джордж і 43-річна Амаль поділилися радісною новиною з близькими друзями за обідом в ресторані біля їхньо] вілли на італійському озері Комо. Не виключено навіть, що у пари знову буде двійня. Амаль повідомила, що термін вагітності вже понад три місяці.

«У Джорджа паморочилося в голові від хвилювання, і він не міг дочекатися, щоб усім розповісти … Джордж був такий гордий, а Амаль сяяла. Вони обидва дійсно цього хотіли, але, з огляду на вік Амаль, не було ніяких гарантій», — розповіло джерело.

Джордж, що вважався одним з найстійкіших парубків Голлівуду, одружився з британкою ліванського походження Амаль Аламуддін у 2014 році. У них є чотирирічні двійнята — Елла і Олександр.

Про майбутнє поповнення сімейства дітям повідомили в їхній день народження — 6 червня. І тепер вони з нетерпінням чекають, коли нарешті стануть старшими братом і сестрою. Елла мріє про сестричку. Пол майбутніх малюків поки невідомий.

Раніше, як писали «ФАКТИ», 40-річна Перис Гілтон спростувала чутки про свою першу вагітність.

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