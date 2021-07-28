«Дуже рада материнству»: Періс Гілтон відреагувала на чутки про вагітність

40-річна телезірка, світська левиця, актриса, модель і бізнес-леді Періс Гілтон відреагувала на чутки про свою вагітність, які з'явилися в ЗМІ.

Вона записала подкаст, в якому заявила: «Я прокинулася від приблизно трьох тисяч повідомлень. Всі мої айфони вибухають, всі п'ять. Всі мене вітають і такі щасливі за мене. Я почула вітання навіть від людей, від яких не було звісток багато років. Так що дякую всім за послання. Сьогодні насичений день, і я ще не всім встигла відповісти — але так, я вагітна трійнею. Дякую за привітання, я дуже ціную це і дуже рада материнству. Взагалі-то, я жартую. Я не вагітна — поки що ні. Чекаю весілля», — сказала Періс.

Вона також повідомила, що для неї вже шиють весільну сукню.

Гілтон, яка оголосила про заручини з бізнесменом Картером Реума у лютому цього року, хоче заводити дітей тільки в офіційному шлюбі. Швидше за все це буде не раніше 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Періс Гілтон шокувала фанатів непристойним фото — але виявилося, що це лише оптична ілюзія.

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