Потап зізнався, за що любить жінок і скільки дітей планує з Каменських

Відомі артисти Потап і Настя Каменських одружилися 23 травня 2019 року. З часу їхнього весілля минуло вже 2 роки, тому шанувальникам стало здаватися, що чоловік і жінка не надто зацікавлені в появі спільних дітей. Однак продюсер в інтерв'ю Люкс ФМ заявив, що хотів би стати батьком знову.

«Ще хочу четверо дітей, але почнемо з двох. Взагалі ще четверо. Я хочу всього п'ятеро дітей», — заявив він.

Артист додав, що заради сім'ї він готовий відмовитися від усього — навіть від своєї кар'єри.

«Взагалі, це жіноча штука. Жінка повинна пожертвувати всім, але якщо потрібно чоловікові пожертвувати — я пожертвую всім», — додав Потап.

Також він зізнався, що дуже любить жінок.

«Я обожнюю жінок. Я обожнюю їх. Це інопланетяни, які спустилися до нас, ідіотів-чоловіків: у них оргазмів багато, вони народжують інших чоловіків, вони нас не розуміють щиро, але терплять, вони нам готують їсти, вони нас годують грудьми. Як можна про жінку говорити погано?» — сказав виконавець.

Як писали «ФАКТИ», днями дружина Потапа, популярна українська співачка Настя Каменських в купальнику показала, чим займається на пляжі без чоловіка.

Фото з Instagram Потапа

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