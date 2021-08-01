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«Мама у справі і в тілі»: Даша Хлистун вразила відмінною фізичною формою через чотири місяці після пологів

9:46 1 серпня 2021
Дарина Хлистун

Модель Дарина Хлистун, відома телеглядачам як обраниця «Холостяка» Макса Михайлюка, судячи з усього, вже готується повернутися до улюбленої работе. І це при тому, що тільки в квітні вона вперше стала мамою!

У свій Instagram дівчина виклала моменти професійної фотосесії, для якої вона вибрала латексне чорне вбрання і такі ж високі чоботи на шпильці.

«Підписувати не буду», — говорить лаконічний підпис під фото і відео.

У коментарях у Дарини запитали про секрет успіху у відновленні фігури після пологів, і вона дала зрозуміти, що ще не повністю задоволена отриманим результатом, але має намір працювати над собою далі.

Інші передплатники теж не стримали захоплення.

Нагадаємо, про роман Максима і Даші стало відомо після закінчення шоу «Холостяк». Він першим написав повідомлення моделі в Інстаграм. Незабаром закохані вже жили разом. У лютому 2021 пара оголосила, що зареєстрували шлюб.

Фото instagram.com/dasha_khlystun

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