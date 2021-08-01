Легенда радянського кіно Леонід Куравльов звалився без свідомості на очах у дочки

У суботу, 31 липня, в Москві, де недавно помер режисер Володомр Меньшов, актор Леонід Куравльов зомлів в своїй квартирі на вулиці Серафимовича. Про те, що сталося, повідомив MK.ru з посиланням на джерело, наближене до артиста.

Як стало відомо журналістам, у актора стався напад гіпотонії. Прямо на очах у дочки Катерини літній чоловік впав на підлогу без свідомості. Схвильована жінка негайно викликала швидку допомогу.

Прибулі на місце медики стабілізували тиск Леоніда В'ячеславовича та пропонували йому госпіталізацію, проте в кінцевому підсумку він від цього відмовився.

Повідомляється, що 84-річна зірка екрану страждає від зниженого артеріального тиску.

Леонід Куравльов — один з найулюбленіших акторів радянської епохи. Закінчивши ВДІК в 1960 році, він дебютував в картині Андрія Тарковського та Олександра Гордона «Сьогодні звільнення не буде…». У той же період Куравльов влаштувався в Театр-студію кіноактора.

У більш пізній час він зміг повністю розкритися як характерний і неординарний персонаж. Фільми «Іван Васильович змінює професію», «Афоня», «Найчарівніша та найпривабливіша», «Шукайте жінку» прославили Куравльова. У період 70−80-х років Куравльов був одним із найбільш затребуваних акторів Радянського Союзу. Всього в послужному списку у Леоніда В'ячеславовича більше сотні ролей в кіно- та телефільмах.

Нагадаємо, раніше Куравльов перестав виходити на зв'язок із близькими, але «знайшовся» на сімейному фото.

Раніше повідомлялося, що 82-річна російська кінозірка придбала собі місце на кладовищі.

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