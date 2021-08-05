Режисер святкового концерту до Дня Незалежності пояснила, чому відмовилися від Green Grey

Режисер святкового концерту до Дня Незалежності України, який пройде 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» в Києві, Катя Царик прокоментувала скандал навколо групи Green Grey. Вона пояснила, чому виступ музикантів прибрали з шоу.

За словами Царик, з групою дійсно вели переговори про участь і обговорювали номер. Але організаторів збентежило відео учасника колективу Муріка, в якому він різко, з сарказмом висловився про мовний закон і українську мову.

«У нас з хлопцями йшли переговори, ми говорили про постановки, ми бачили їх на нашому концерті, тому що, це знакова група. Поки не відбулася подія, яка поставило нас у ступор і викликала шок. Я говорю про відео, яке Мурік виклав на своїй сторінці в Інстаграмі. І проблема не в тому, що він висловив своє невдоволення. Ми живемо у вільній країні, вільні у висловлюваннях своїх думок, тільки не треба плутати свободу слова з безкультурним фактом того, як це було виражено. Йшлося ж не зовсім про закон, йшлося про мову. І форма, в якій це було виражено, нас образила. Думаю, образила будь-якого українця, який поважає свою країну. Нам здалася некоректною така поведінка, тому ми прийняли рішення, що нам одне з одним не по дорозі», — сказала Царик в інтерв'ю kp.ua.

За словами режисера, особисто вона була шокована цим відео.

«Це було потрясінням, чесно вам скажу. І дуже неприємно особисто для мене, тому що з групою Green Grey мене пов'язує велика любов. У нас дуже багато артистів висловлюють своє невдоволення з того чи іншого приводу. Але ніхто нікого за це ніколи не карає. Тому ще раз повторю: проблема не в пісні російською мовою», — зазначила Царик.

Вона також додала, що 98% пісень будуть українською мовою, а також глядачі почують композиції іншими мовами.

Нагадаємо, Катя Царик працювала з багатьма зіркам шоу-бізнесу. Вона знімала кліпи для Ані Лорак, групи The Hardkiss, Михайла Поплавського, Джамали, групи KAZKA та інших. Також вона знімає документальні фільми, є режисером шоу і телевізійних проектів.

фото Instagram.com/katyatsarik

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