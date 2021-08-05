Не могла бути вагітною від батька: син Барі Алібасова прокоментував взаємини продюсера з молоденькою коханкою

Син продюсера Барі Алібасова, Барі Алібасов-молодший, пролив світло на тему вагітності масажистки Вікторії Полторацькоъ, яку називали коханкою його батька.

Син продюсера заявив, що Вікторія не могла бути вагітною від Алібасова-старшого, пише «ВокругТВ».

Барі Барієвич також розповів, що Полторацьку до його батька привів піар-директор Вадим Горожанкін, який за її допомоги хотів обдурити продюсера — йшлося про рекламні контракти. А ще піар-директор хотів слави для Вікторії.

«Масажистка Вікторія була коханкою нашого піар-директора Вадима Горжанкіна. Він таким чином вирішив її прославити… Батько був в курсі, що вона — об'єкт піару. Але в якийсь момент стало не зрозуміло, де у всій цій історії правда, а де — ні», — заявив Алібасов-молодший і додав, що коли він дізнався про обман, то вигнав масажистку. І піар-директора.

Син продюсера вважає, що якби його батько «взяв участь у процесі», то Вікторія з'явилася б на телеканалах. «Вона була вагітна, швидше за все, від піар-директора, тому і розвалилася його сім'я», — додав він.

Раніше син продюсера розповів, що у Алібасова-старшого здоров'я залишає бажати кращого — страждає пам'ять, болить хребет, роздроблена п'ята, погана прохідність стравоходу.

Фото Барі Алібасова із соціальних мереж.

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