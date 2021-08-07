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Вітер зіграв з Лілією Ребрик злий жарт: кадри, які не потраплять в телеефір

8:58 7 серпня 2021
Вітер зіграв з Лілією Ребрик злий жарт: кадри, які не потраплять в телеефір

«Несправжня блондинка», телеведуча Лілія Ребрик приміряла образ Меріллін Монро. Це сталося під час зйомок святкової програми «Ранок з Україною» до Дня Незалежності, повідомила актриса в Instagram.

При цьому вона зазначила, що в ефір підуть не всі кадри, адже деякі моменти зйомки вийшли дуже вже фривольними.

Втім, в стилізованій вишитій рожевій сукні на даху висотки Лілія виглядала дуже органічно, хоча вітер і трохи поміняв сценарій зйомок.

Однак, судячи з відкликаючи фоловерів, грайливий образ улюбленої телеведучої вони оцінили, назвавши її «Богинею» і «найгарнішою в світі».

Відзначимо, що зовсім недавно Лілія демонструвала ідеальні форми на курорті, куди вона вирушила на відпочинок з чоловіком Андрієм Диким і дочками.

Фото instagram.com/liliia.rebrik/

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