«Рак-дурак відібрав таку можливість»: Яніна Соколова зворушила листом ненародженій дочці

Відома журналістка Яніна Соколова, яка поборола рак, зворушила листом своїй ненародженій дочці. Вона зізналася, що через онкологію більше не зможе мати дітей, хоча дуже мріяла про це. Своїми емоціями Яніна поділилася в Facebook.

«У мене немає дочки. І біологічної ніколи не буде. Рак-дурак відібрав цю можливість. Але … Якби така можливість була, я б їй написала смс і попросила, щоб вона прикріпила цей текст вгорі нашого листування, щоб у важкі хвилини ніколи не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо, хто ми є і що ми в результаті від життя отримаємо», — написала Яніна Соколова.

У своєму листі вона дає поради на підставі своїх життєвих висновків в 37 років. Вона просить не втрачати віри в себе, не здаватися, бути чесною, сміливою і сильною, не дозволяти принижувати себе і свою гідність, не боятися любити і не звертати уваги на те, що говорять навколо.

«Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.

Будь незалежною. Фінансово і морально.

Друзі — це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині.

Вчи мови. Вони дають свободу.

Не тримай зла на тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь.

Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід.

Не здумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що не видно, то тобі здається … «, — звертається Яніна.

Ще вона радить подорожувати, читати книги, піклуватися про своє здоров'я, любити своє тіло, любити свою країну. Особливо пронизливі останні рядки: «І дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Тому що ти — це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть, коли мене немає. Твоя мама».

Підписники Соколової вибухнули коментарями. Вони дякують за такі важливі слова, які не наважуються сказати своїм дітям.

Нагадаємо, Яніна Соколова змогла побороти онкологію і відкрито говорить про це, підтримує соціальні проекти по боротьбі з хворобою. Яніна Соколова виховує синів Миколу і Мирона від шлюбу з українським політиком Володимиром Литвином.

У своїх гострих інтерв'ю телеведуча зачіпає актуальні теми, різко виступає проти несправедливості.

Соколова висловилася про секс-скандалі навколо актора і викладача університету кіно і телебачення Володимира Талашка. Вона є випускницею цього вузу і каже, що цей актор «не один там такий».

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