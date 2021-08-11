Alyona Alyona викликали на допит у справі про скандальний дрифт на Софійській площі: реперша показала повістку

Відому українську Реперши Alyona Alyona викликали на допит у справі про незаконний дрифт на Софійській площі. Фото виклику до поліціїї співачка опублікувала в Instagram .

Судячи зі знімку, виконавиця має прибути на допит в якості свідка в кабінет № 211 слідчого відділення Шевченківського управління Національної поліції в Києві.

Раніше Alyona Alyona заявила, що організатори зйомки запевнили в наявності всіх необхідних дозволів на зйомку. Вона також стверджує, що ані вона, ані її команда до організаторів не має ніякого відношення і радить задавати питання представникам компанії Red Bull, які теж вибачилися перед обуреними киянами.

Нагадаємо, 11 серпня Alyona Alyona займалася відновленням свого неабияк зіпсованого реноме, відмиваючи бруківку на Софійській площі.

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