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Шоу-бізнес

У Ксенії Мішиної після розставання з Еллертом з'явився новий супутник

9:56 17 серпня 2021
Ксенія Мішина

Відома актриса, учасниця шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка після розставання з Олександром Еллертом заговорила про самотність, заінтригувала шанувальників. Вперше після розриву стосунків зірка з'явилася на публіці з новим обранцем. Ксенія пройшлася червоним хідником Одеського кінофестивалю. Для виходу в світ вона обрала елегантну білу сукню-фрак з «повітряною» спідницею.

«Друзі, мій перший червоний хідник Одеського кінофестивалю! Ух, хвилююче, але все пройшло ідеально! Я хочу сказати, які у нас гарні, усміхнені і елегантні люди! Було справжньою насолодою провести цей вечір в такій приголомшливій атмосфері», — написала Ксенія під фото .

Супроводжував актрису високий статний чоловік.

Підписники в коментарях засипали її запитаннями про обранця. Ксенія пояснила, що її супроводжував колега по фільму — актор Артемій Єгоров. Разом вони знімалися у фільмі «Сусідка», який представили на кінофестивалі.

Якими нарядами дивували знаменитості на червоному хіднику Одеського кінофестивалю — дивіться в матеріалі «ФАКТІВ».

фото Instagram.com/misha.k.ua

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