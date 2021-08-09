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«Страшно, що ніхто не захоче»: Мішина вперше після розриву з Еллертом заговорила про самотність

13:35 9 серпня 2021
Ксенія Мішина

Актриса і екс-«холостячка» Ксенія Мішина, яка в середині літа несподівано кинула свого обранця, Олександра Еллерта, розмірковувала про самотність, назвавши її «не таким монстром», як їй вважалось раніше.

«Хм… Одна. Не так вже й погано. Приходжу додому. Всі лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але я не відчуваю страху. Значить це прекрасне, м'яке, величезне ліжко тільки для мене. Не погано. Тиша. Жадібно слухаю її. Гей, самотність, а ти не такий монстр, яким я раніше тебе уявляла, яким нав'язує тебе суспільство», — пише Мішина в Instagram, ілюструючи свій філософський пост напівоголеним фото.

Вона зізнається, що раніше боялася самотності, але зараз зрозуміла, що боятися треба тим, хто «настільки зрадив себе, що впевнений, що ніхто більше ніколи не захоче присісти поруч та розділити їжу».

«Воно страшно тоді, коли зневірився, зачерствів настільки, що вже не віриш у те, що будь-коли ще зустрінеш когось із своєї зграї, того, хто пахне близькістю та цікавою бесідою», — пише актриса.

Фоловери Мішиної активно коментували цей пост. Шанувальники писали і про сприйняття самотності, але не обійшлося без згадок про Олександра Еллерта.

Раніше ведучий проекту «Холостячка» Григорій Решетник, кажучи про можливі причини розставання Мішиної та Еллерта, сказав, що ця пара здається йому занадто емоційною: «Їм би стати більш стриманими…»

Фото Ксенії Мішиной із соціальних мереж.

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