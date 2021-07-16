«Це моє остаточне рішення»: Мішина несподівано кинула Еллерт

Українська актриса Ксенія Мішина приголомшила фоловерів в Instagram звісткою про розставання зі сценаристом студії «Квартал 95» Олександром Еллертом, який переміг в реаліті «Холостячка».

Рішення вона назвала раптовим, але остаточним, зазначивши, що до неї прийшло розуміння — ця людина більше не повинна мати ніякого відношення до її життя.

Ксенія також дала зрозуміти, що рішення далося їй важко, але зраджувати себе і свого сина вона більше не може.

«Це кінець. У мене є велике прохання до всіх моїх передплатників і всіх взагалі: прошу поважати мій особистий простір, не ставити запитань і не намагатися нічого випитувати і дізнаватися. Дайте мені можливість прожити це екологічно і підтримайте мене своєю тишею», — закликала фоловерів зірка.

Нагадаємо, ще в кінці червня Мішина і Еллерт демонстрували всім алмази, «вирощені» зі своєї крові, і парні тату, які свідчать про довговічність їх відносин.

фото СТБ

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