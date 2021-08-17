Оля Полякова перевтілилася в чоловіка

Популярна співачка Оля Полякова презентувала на кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю свій перший фільм «Зірки за обміном», в якому виступила співпродюсером і зіграла головну роль. Обіцяє здивувати глядачів несподіваним перевтіленням — вона постане в образі чоловіка.

За словами дебютантки в кіно, це легка різдвяна історія для всієї родини. Партнером Олі на майданчику став лідер групи DZIDZIO Михайло Хома.

Як розповіла артистка, ця роль для неї в чомусь автобіографічна, оскільки відсилає до найголовнішого — до того, наскільки важлива сім'я в житті людини. З тією поправкою, що в реальності Поляковій вдалося зрозуміти це раніше, ніж її кіногероїні — в період, коли вона тільки «стукала в двері шоу-бізнесу» і робила свої перші кроки.

«Зараз мені легше переносити якісь невдачі, коментарі хейтерів — все, що турбує тривожну душу артиста, тому що я знаю, що найголовніші люди чекають тебе вдома. Це фільм про амбіції і про те, що в боротьбі за успіх ми не помічаємо головного. А головне — це сім'я, близькі, рідні», — сказала Полякова.

За словами співачки, ідея фільму належить її продюсеру і партнеру Михайлу Ясинському, а його виробництвом займалися компанії Secret Service Entertainment Agency і KINOROB за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

В Одесі Оля встигла не лише покрасуватися на червоному хіднику, але й блиснути фігурою на яхті.

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