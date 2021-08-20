Як зібрати дитину у школу і не з’їхати з глузду: Максим Галкін провів «майстер-клас» для молодих батьків

Російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно показав, чим годують за сніданком його сина Гаррі та дочку Лізу, вирішив убити одним пострілом двох зайців: зібрати дітей до школи і заробити грошей.

У Instagram він розмістив ролик, показавши процес вибору всього необхідного шкільного приладдя.

Гаррі та Лізі Галкіним теж довелося попрацювати, підігруючи татові — за це їм дісталися новеньке шкільне приладдя.

У ролику Максим показав, як влаштував синові та донці «сюрприз». Коли діти відкрили очі, то побачили перед собою набори для шкільного життя: рюкзаки, пенали, папки та інші речі.

Вони з ентузіазмом почали вибирати кращі зразки — відео носило явно рекламний характер. Ліза з дійсно драматичним талантом підіграла батькові, змусивши Гаррі випробувати ранці на місткість.

Але щоб надати ролику правдоподібністі, чоловік Примадонни дав фоловерам, які мають купити дітям до школи все необхідне, кілька цінних порад.

«Дайте дитині вибір — нехай вона сама вибере дизайн рюкзака або портфеля з десятків колекцій. Додайте до покупок важливі дрібниці у єдиному стилі з обраної колекцією: мішки для взуття, пенали, сумки для спорту та папки», — порадив він.

Незважаючи на те, що прихильники відразу «розкусили» задумку шоумена, вони були зачаровані тим, як всі добре впоралися зі своїми ролями.

«Краще реклами не бачила»; «Молодці, природжені актори дітки, є в кого»; «Хоч хтось посміхається при слові «Школа», — написали вони.

Раніше Алла Пугачова виклала у мережу свіже фото, показавши «зморшки під очима». «Чи не посміхатися чи зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з'являються», — прокоментувала фото співачка.

Фото Максима Галкіна із соціальних мереж.

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