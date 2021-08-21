Анджеліна Джолі вперше зареєструвалася в Instagram: підштовхнула ситуація з Афганістаном

Відома американська актриса Анджеліна Джолі, яка судиться з колишнім чоловіком за право опіки над дітьми, вперше зареєструвалася в соціальній мережі Instagram. До цього ні вона, ні її ексчоловік, ні діти не мали власних профілів в цій соцмережі.

Свій перший пост актриса опублікувала 20 серпня. Джолі створила профіль, щоб публікувати історії афганців, а також ділитися «голосами тих, хто по всьому світу бореться за права людини». Тому перший пост містив лист дівчинки з Афганістану, яка розповіла про ситуацію в країні.

У ньому афганська дівчинка зазначила, що жителі дуже налякані приходом талібів і вони переконані, що «що всі їхні мрії пішли в минуле, коли прийшли вони». Вона не вірить, що таліби дозволять жити афганцям так, як раніше. Сама ж Джолі прокоментувала, що їй сумно спостерігати за тим, як люди знову повинні кидати свою справу або ж зовсім свою країну.

«Я була на кордоні з Афганістаном за два тижні до 11 вересня, де я зустріла афганських біженців, які втекли від талібів. Це було двадцять років тому. Сумно спостерігати, як афганці знову змушені покинути свої будинки через страх і невпевненість, які охопили їх країну. Витратити так багато часу і грошей, пролити кров і втратити життя тільки заради цього — майже неможливо зрозуміти», — написала Джолі.

Станом на даний момент, на профіль актриси підписалися 5 мільйонів осіб. А перший пост лайкнули майже два мільйони користувачів, які залишили десятки тисяч коментарів.

Як писали «ФАКТИ», вранці 21 серпня зі столиці Афганістану вилетів борт з евакуйованими українцями. Він уже залишив повітряний простір Афганістану і приземлився в столиці Пакистану. Звідти Іл-76МД повернеться в Україну.

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