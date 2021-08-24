«Слова в саме серце»: легендарна актриса звернулася до українців з нагоди Дня Незалежності

Знаменита українська актриса, 83-річна Ада Роговцева, яка все ще продовжує роботу в театрі, записала проникливе відеозвернення до українців в День незалежності, яке опубліковане в Instagram програми «Зірковий шлях».

Спочатку вона згадала імена знаменитих українських акторів, які мріяли про життя в незалежній Україні, але не дожили до цього моменту — Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Борислав Брондуков.

«Я горда, що живу в незалежній країні. Не знаю, може бути, хоч на мікрончік я причетна до того, щоб це (подія — Авт.) сталося», — сказала актриса, побажавши своїй землі" бути багатою, щедрою, доброю до людей".

«Я бажаю, щоб люди до свого краю ставилися свято», — сказала актриса.

Користувачі мережі розчулилася від таких слів, назвавши їх автора «найпрекраснішою актрисою» і відзначивши, що її слова вражають у саме серце.

Раніше Роговцева розповіла, що розповіла, що могла і не стати акторкою, але свого часу прийняла доленосне рішення .

633

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter