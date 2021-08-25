Шанувальники зірки «Сватів» стали жертвами інтернет-шахраїв

Людмила Артем'єва, зірка серіали «Сватів», чутки про закриття якого спростував один з акторів, не має акаунтів в соцмережах. Цим користуються шахраї, котрі створили в Instagram фальшиву сторінка актриси та навіть верифікували її, повідомляє «СтарХит».

58-річна Артем'єва веде непублічний спосіб життя, цим користуються шахраї — вони заводять фейковий акаунти актриси в соцетях і публікують недостовірну інформацію про неї. Так, днями поширили інформацію про відхід артистки з театру та кіно.

Це шокувало шанувальників Артем'євої, але незабаром з'ясувалося, що вона працює в звичайному режимі.

«Її немає в Instagram! Вона в складному знімальному періоді зараз знаходиться. Майже кожен день на знімальному майданчику. Ми вже писали скарги, що тільки не робили — не прибирають фейкову сторінку. Ми вже мало не до суду зверталися!«- сказала представник артистки та керівник акторського агентства «АГНИ-кино» Марія Проконічева.

За її словами, шахраї знайшли дані паспорта Артем'євої, завдяки чому у верифікувати її сторінку в соцмережі.

Варто відзначити, що фальшива сторінка Артем'євої в Instagram верифицирована, тому багато користувачів мережі вірять інформації, яка з'являється в цьому акаунті.

Нагадаємо, доля зірки російського серіалу зробила несподіваний поворот.

Фото: kino-teatr.ru

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