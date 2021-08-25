26.64 / 26.83 31.11 / 31.46
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Точно «Раша гудбай»? Сердючка виразно проспівала на концерті скандальні рядки свого хіта, — ЗМІ

16:04 25 серпня 2021
Сердючка

На великому святковому концерті в НСК «Олімпійський» шоу-мен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, в своєму хіті Dancing Lasha Tumbai чітко вимовив слова, в яких його колись підозрювали в Росії. Про це пише «Главком».

На сцені Сердючка з'явилася в яскравому костюмі у супроводі «мами» (Інни Білоконь) та свого колективу.

Данилко так запалив публіку, що глядачі стали підтанцьовувати й підспівувати під хіт Dancing Lasha Tumbai. В якийсь момент, повторюючи фразу «Лаша Тумбай», Сердючка виразно співала: «Раша, гудбай».

Саме ці слова Данилкові приписували в Росії після «Євробачення-2007», в якому Сердючка зайняла друге місце. Тоді на адресу Андрія була маса критики від російських глядачів та ЗМІ.

Нагадаємо, зараз у мережі обговорюють фото Андрія Данилка з його партнеркою по сцені «мамою», актрисою Інною Білоконь, та невідомим хлопцем, якого вони тримають на руках. При цьому всі троє одягнені у розкішні вишиванки. Знімок підписаний: «З Днем Незалежності. На фото: Мудрість, Майбутнє і Вічність».

580

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Вакарчук

У Вакарчука народився син від нової дівчини, — ЗМІ

Василь Ломаченко та Іван Редкач

Усик платив гроші своєму другові Ломаченку за те, що жив у нього вдома, — Іван Редкач

Студентки

«Росіяни краще за українців»: студентки з Сум потрапили в скандал, погрожуючи спалити прапор своєї країни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.