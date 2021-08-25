На великому святковому концерті в НСК «Олімпійський» шоу-мен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, в своєму хіті Dancing Lasha Tumbai чітко вимовив слова, в яких його колись підозрювали в Росії. Про це пише «Главком».

На сцені Сердючка з'явилася в яскравому костюмі у супроводі «мами» (Інни Білоконь) та свого колективу.

Данилко так запалив публіку, що глядачі стали підтанцьовувати й підспівувати під хіт Dancing Lasha Tumbai. В якийсь момент, повторюючи фразу «Лаша Тумбай», Сердючка виразно співала: «Раша, гудбай».

Саме ці слова Данилкові приписували в Росії після «Євробачення-2007», в якому Сердючка зайняла друге місце. Тоді на адресу Андрія була маса критики від російських глядачів та ЗМІ.

Нагадаємо, зараз у мережі обговорюють фото Андрія Данилка з його партнеркою по сцені «мамою», актрисою Інною Білоконь, та невідомим хлопцем, якого вони тримають на руках. При цьому всі троє одягнені у розкішні вишиванки. Знімок підписаний: «З Днем Незалежності. На фото: Мудрість, Майбутнє і Вічність».

580

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter