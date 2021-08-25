Тіна Кароль здивувала українців під час святкового виступу: «Невже вагітна?»

У вівторок, 24 серпня, в День Незалежності України Тіна Кароль в прямому ефірі одного з телеканалів заспівала власну композицію «Україна — це ти». При цьому співачка продемонструвала розкішний лук, повідомляє ТСН.

Тіна Кароль з'явилася в білому обтягуючому платті-бюстьє від бренду Georges Chakra. Коштовне каміння, яким був інкрустований наряд, ефектно сяяло в променях софітів.

Коли ролик був розміщений в мережі, багато шанувальників Тіни похвалили її за пісню та виступ, але при цьому фанатів збентежив зовнішній вигляд співачки — декому здалося, що вона в «цікавому» положенні.

Втім, знавці моди пояснили, що «ефект вагітності» могло дати концертне вбрання, яке важило близько 10 кг. Тому співачку поки що ніхто не поспішає вітати з радісною подією — принаймні, до наступного виступу.

Нагадаємо, в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України Кароль заспівала в дуеті з італійським оперним співаком Андреа Бочеллі. На Тіні було шовкове плаття по фігурі від бренду Georges Chakra, декороване спереду бантиками. Наряд ідеально підкреслив сексуальні форми співачки.

фото Instagram.com/_fantina

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