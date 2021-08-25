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Шоу-бізнес

17-річну доньку Меладзе екстрено ушпиталили

21:18 25 серпня 2021
Меладзе з дочками

Донька композитора Костянтина Меладзе, якого недавно кілька зірок звинуватили у харасменті, потрапила до лікарні. Про це 17-річна Лія повідомила у сторіс Instagram -аккаунта. За словами дівчини, їй знадобилася термінова медична допомога.

На фото видно, що до тіла Лії приєднано велику кількість проводів від різних медичних апаратів.

Діагноз вона розкривати не стала, натякнувши, що проблеми зі здоров'ям були серйозні. Зараз її життю нічого не загрожує.

Дівчина подякувала рідним та друзям за підтримку. За словами Лії, все найстрашніше позаду — тепер вона збирається поїсти та подивитися серіал.

Сам Костянтин Меладзе поки ніяк не прокоментував перебування доньки у лікарні.

Нагадаємо, Лія — старша донька Костянтина Меладзе та Яни Сумм. Крім Лії, у експодружжя є донька Аліса та син Валерій. Після розставання з композитором Яна знову вийшла заміж. Меладзе одружений на співачці Вірі Брежнєвій, яка заявила, що хоче провести з ним старість.

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