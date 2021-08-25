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Софія Ротару «змусила» танцювати під свою пісню подругу Зеленського Кравець та її доньку Марію

22:12 25 серпня 2021
Ротару

Популярна співачка Софія Ротару, яка отримала звання «Національна легенда», продовжує захоплювати українців своїм талантом, а від її пісень так і хочеться пуститися в танок представникам будь-якого покоління.

Як на святковому концерті на НСК «Олімпійський» під магію співу Софії Михайлівни потрапили більшість глядачів, у тому числі актриса та телеведуча Олена Кравець та її донька Маша, дівчина показала в сторіс Instagram -аккаунта.

У ролику зображено фрагмент концерту на День Незалежності. Звучить пісня «Одна калина» — Олена Кравець і Маша підспівують і пускаються в танок під заводну мелодію.

Як відомо, Софія Ротару відкривала святковий концерт на НСК «Олімпійський». Крім пісні «Одна калина», співачка виконала «Червону руту».

На концерті виступили також Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталя Могилевська, «Океан Ельзи», Віктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, GO_A, «Казка», BRUTTO, Монатік, Вєрка Сердючка та інші артисти.

Нагадаємо, в День Незалежності України син Ротару Руслан Євдокименко відсвяткував день народження — йому виповнився 51 рік.

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