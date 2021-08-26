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Помер американський актор — зірка серіалів «Династія» та «Всі мої діти»

9:05 26 серпня 2021
Майкл Нейдер і Джоан Коллінз

У себе вдома в Каліфорнії у віці 76 років помер американський актор Майкл Нейдер — зірка популярних телесеріалів «Династія» (де він грав роль Фарнсворта «Декса» Декстера — третього чоловіка Алексіс Колбі, роль якої виконувала Джоан Коллінз), а також «Всі мої діти «.

Причиною, як повідомила дружина актора Джоді Лістер, став рак, який діагностували лише за десять днів до смерті актора.

Актор був тричі одружений. Перша дружина Робін Уайсс у 1984 році народила йому дочку Ліндсей Мішель.

У 1997 році Нейдер був заарештований за водіння в стані наркотичного сп'яніння. У 2001 році актора звільнили з серіалу «Всі мої діти», після того, як поліція заарештувала його за зберігання наркотиків. У 2013 році він знову повернувся в цей серіал.

Кадр з серіалу "Династія"

Раніше «ФАКТИ» писали, що від ковіда помер відомий радянський актор Анатолій Рудаков.

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