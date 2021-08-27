26.80 / 27.01 31.34 / 31.73
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Відмовили всі органи: однорічний племінник Шерон Стоун потрапив до реанімаціі

12:34 27 серпня 2021
Шерон Стоун

63-річна голлівудська зірка Шерон Стоун, яка нещодавно показала свого змужнілого сина Роуена, повідомила у себе в Instagram, що її однорічний племінник і хрещеник Рівер Стоун потрапив до реанімації. У нього відмовили всі органи. Хлопчика виявили в ліжечку без свідомості.

«Будь ласка, помоліться за нього. Нам потрібно диво», — звернулася вона до своїх підписникв, супроводивши пост фотографією Рівера на лікарняному ліжку. Подробиці та причини важкого стану хлопчика невідомі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шерон Стоун відверто розповіла про пережиту клінічної смерті.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

олег винник

Улюбленець вовчиць Винник потрапив під шквал критики: що сталось

Джо Байден

Терміновий наказ Байдена, серед загиблих — діти: усі подробиці про теракти у Кабулі

Локдаун

Раніше, ніж очікувалося: названо можливу дату посилення карантину в Україні

Скіфська пектораль

Вперше в Києві демонструють відразу дві скіфські пекторалі: на виставці «Скіфське золото» зібрані найцінніші раритети

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.