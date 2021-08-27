Відмовили всі органи: однорічний племінник Шерон Стоун потрапив до реанімаціі

63-річна голлівудська зірка Шерон Стоун, яка нещодавно показала свого змужнілого сина Роуена, повідомила у себе в Instagram, що її однорічний племінник і хрещеник Рівер Стоун потрапив до реанімації. У нього відмовили всі органи. Хлопчика виявили в ліжечку без свідомості.

«Будь ласка, помоліться за нього. Нам потрібно диво», — звернулася вона до своїх підписникв, супроводивши пост фотографією Рівера на лікарняному ліжку. Подробиці та причини важкого стану хлопчика невідомі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шерон Стоун відверто розповіла про пережиту клінічної смерті.

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