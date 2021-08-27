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Шоу-бізнес

Без Данилка: стали відомі імена зіркових детективів другого сезону «Маски»

15:30 27 серпня 2021
Шоу «Маска»

Канал «Україна» активно готується до другого сезону популярного шоу «Маска». Робота над ним йде в умовах найсуворішої таємності. Стало відомо, що зоряними детективами проекту стали Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова та DZIDZIO.

Нагадаємо, що разом з ними глядачі першого сезону вже намагалися розсекретити особистості знаменитостей, які майстерно маскувалися під вражаючими костюмами. Правда, тоді у компанії «детективів» був ще й Андрій Данилко.

— Знаю, шанувальники шоу «Маска» чекали повернення улюбленого проекту, і я рада оголосити глядачам про нашу зустріч в новому сезоні вже зовсім скоро, — сказала Настя Каменських. — Не дочекаюся ефірів, щоб поділитися враженнями від побачених яскравих костюмів та нових героїв.

Настя Каменських

Олег Винник і сам у першому сезоні бував під маскою, тому знає, як непросто учасникам знаходитися в об'ємних, важких і спекотних костюмах.

— Із задоволенням повертаюся у загадкову містичну атмосферу гіпершоу в очікуванні нових бомбічних персонажів і голосів, несподіваних моментів, яскравих перевтілень, — зізнався Винник. — Відчуваю, що це буде вражаючий сезон!

Олег Винник.

У другому сезоні проекту глядачі познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Вже відомо, що одним з них став таємничий персонаж Скандал. Шанувальники шоу вже назвали безліч варіантів, хто із зірок може ховатися під цим образом. Ведучім масштабного проекту залишається Володимир Остапчук.

Над сценічними номерами працюватимуть одразу чотири українські режисера-постановника — Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. Музичний продюсер проекту — Сергій Грачов.

Ексклюзивний матеріал «Співають всі», «Україна має талант», серіал «Моя улюблена Страшко»: чим порадують телеканали у новому сезоні" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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