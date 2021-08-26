«Співають всі», «Україна має талант», серіал «Моя улюблена Страшко»: чим порадують телеканали у новому сезоні

В кінці літа стартував осінній телесезон-2021. Кожен з українських каналів наввипередки намагається видати новий продукт і отримати увагу глядачів. У порівнянні з попереднім роком нинішній осінній сезон буде багатий на прем'єри — канали з жадібністю накинулися на виробництво новинок після вимушеного простою, викликаного локдауном. Першим в бій вступив канал «Україна», видавши довгоочікувану прем'єру «Співають всі!». На підході новий сезон «Танців з зірками» («1 + 1») та «Україна має талант» (СТБ). Готуються відразу кілька серіальних прем'єр.

«Танці з зірками» обіцяють створити на паркеті атмосферу величного балу

В останніх числах серпня «1 + 1» випустить прем'єру «Моя улюблена Страшко». Це український варіант відомої історії про талановиту і добру дівчину, якій катастрофічно не щастить в особистому житті. Таку собі «Катю Пушкарьову» наших днів грає молода актриса Ірина Поплавська, її партнера — Олександр Соколов. Серіал знятий повністю українською мовою.

Головну роль у серіалі «Моя улюблена Страшко» грає актриса Ірина Поплавська. Фото «1 + 1»

П'ятий сезон «Танців з зірками» обіцяє створити на паркеті атмосферу величного балу. Вперше креативним продюсером проєкту стала відома хореограф Олена Коляденко. Її колега Олена Шоптенко буде відповідати за хореографічні постановки. До постійних суддів проєкту — Влада Ями та Катерини Кухар — приєднається американський танцівник українського походження, учасник шоу «Холостяк» Максим Чмерковський. Поки офіційно не оголошені ведучі шоу, але, швидше за все, це знову будуть Юрій Горбунов та Тіна Кароль.

Серед зірок-учасників — Джамала, Фагот, Ольга Харлан, Євгенія Власова. Прем'єра сезону відбудеться на початку вересня. Тільки під час першого ефіру оголосять імена танцівників, які стануть в пари з зірками.

Завершилися зйомки другого сезону популярного шоу «Маскарад» — адаптації румунського формату. За задумом продюсерів зірки шоу-бізнесу, спорту, кіно показуватимуть свої приховані таланти, перебуваючи в образах фантастичних персонажів. Ведучим другого сезону став Тимур Мірошниченко. У складі зіркових команд — Юлія Саніна, Юрій Ткач та Ірина Білик. До речі, відома українська співачка вперше бере участь в музичному шоу.

У вересні стартує новий сезон «Світу навиворіт». Автор проєкту Дмитро Комаров покаже нові серії, присвячені життю в Пакистані. Паралельно буде виходити ще один проєкт Комарова — «Мандруймо Україною», другий сезон якого приурочений до 30-річчя Незалежності і розповість про самі незвичайні місця нашої країни.

На каналі «Україна» вже відбулася прем'єра музичного проєкту «Співають всі!». Після торішнього вдалого досвіду з шоу «Маска» канал впевнено увійшов у число лідерів по виробництву масштабних музичних проєктів. Зйомки «Співають всі!» проходили на одній зі столичних кіностудій і тривали понад місяць. У зоряному журі рівно сто українських знаменитостей. Ведучі шоу — Володимир Остапчук та Наталія Могилевська.

Відразу після закінчення зйомок «Співають всі!» канал взявся за виробництво другого сезону «Маски». За правилами проєкту, робота над ним йде в умовах найсуворішої таємності.

Над сценічними номерами продовжують працювати відразу чотири топових українських режисера-постановника — Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. Музичний продюсер проєкту Сергій Грачов разом із зірками підбирає пісні для другого сезону. Незмінним залишається ведучий шоу Володимир Остапчук.

— Мені й самому не терпиться познайомитися з новими учасниками «Маски» і знову включитися в цю неймовірну гру, — зізнався Володимир. — Я знаю, що всі чекають від ведучого нових образів, і це залишається інтригою навіть для мене. Причому продюсери запитують: «Вова, а ти точно готовий?» Щось мені підказує: це буде дуже несподівано і не менш яскраво, ніж у першому сезоні.

«Я знаю, що всі чекають від ведучого «Маски» нових образів, і це залишається інтригою навіть для мене», - говорить Володимир Остапчук. Фото каналу «Україна»

В останніх числах серпня на каналі відбудеться прем'єра ситкому «Люся Інтерн» режисерів Максима Литвинова та Олексія Даруги. Головну роль зіграла популярна українська актриса Римма Зюбіна.

— Я так скучила за комедіями! — зізналася Зюбіна. — І в серіалі «Люся Інтерн» мені дали волю розвернутися. До того ж моя роль гострохарактерна.

«Прихована Небезпека» розповість, як уберегтися від загроз сучасної цивілізації

Новий сезон «Фактів тижня» (ICTV) буде виходити в абсолютно оновленій студії. Ведучі проєкту залишилися незмінними — Оксана Соколова та Сергій Кудімов. Прем'єра — 29 серпня. Наприкінці місяця стартує і проєкт розслідувань «Прихована Небезпека» з відомим журналістом Олексієм Душкою. Він розповість глядачам, як уберегтися від загроз сучасної цивілізації: смертельного самолікування, токсичних харчових продукті, онлайн-шахрайства.

На вересень заплановано прем'єра нового сезону «Дизель-шоу». Закінчено зйомки продовження популярних серіалів «Дільничний з ДВРЗ» з В'ячеславом Довженком в головній ролі і «Юрчишин» з Георгієм Делієвим. Канал покаже нові серії шостого сезону культового серіалу «Пес» з Микитою Панфіловим.

Восени відбудеться прем'єра 4-серійного бойовика «Брюс», що розповідає про колишнього військового, готовим заради порятунку свого сина на все. Режисер серіалу — Антон Скрипець. Акторський склад: Дмитро Малков, Борис Хвошнянський, Дмитро Паламарчук та Олеся Гайова.

Головний проєкт осіннього ефіру СТБ — талант-шоу «Україна має талант». Відомо, що канал перестав виробляти цей проєкт кілька років тому, зупинившись на дев'ятому сезоні. Новий, десятий, продюсери приурочили до 30-річчя Незалежності України. Ведучим сезону став Григорій Решетнік, який кілька років мріяв про цей проєкт. До складу суддів увійшли ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і танцівник Євген Кот. Четвертий суддя буде оновлюватися кожен наступний випуск. На знімальному майданчику вже побували Руслана, Ольга Харлан, Лілія Подкопаєва та Жан Беленюк. Керівник проєкту — Анатолій Максимов, відомий по роботі над «Танцюють всі!» і Національним відбором на «Євробачення».

В кінці серпня стартує одинадцятий сезон «МастерШеф». Судді залишилися незмінні — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. 20 учасників, які пройшли відбір, протягом декількох місяців будуть боротися за звання кращого кулінара країни і солідний грошовий приз. Зйомки проєкту в самому розпалі.

Триває робота і над другим сезоном «Холостячки», прем'єра якого відбудеться на початку осені. Головна героїня — співачка Злата Огнєвіч. Ведучий — Григорій Решетнік. Робота над шоу велася в Україні та за її межами. Злата каже, що на проєкт вона прийшла з серйозними намірами — знайти чоловіка своєї мрії.

Зйомки «Холостячки» зі Златою Огнєвіч велися в Україні та за її межами. фото СТБ

— Я ціную в чоловіках почуття гумору, наявність інтелекту, — зізналася Злата. — Він обов'язково повинен любити своїх батьків, це багато про що говорить. А ще — подорожі та саме життя. Хотілося б, щоб мій обранець також вів активний спосіб життя.

«Новий канал» на початку вересня вперше запускає кулінарне шоу. «Пекельна кухня» — аналог англійського проєкту з ведучим — відомим шеф-кухарем Гордоном Рамзі. В українському варіанті роль жорсткого професіонала візьме на себе ресторатор Алекс Якутов. Проєкт знімався пів року тому спеціально до осіннього сезону.

Раніше Злата Огнєвіч порадувала шанувальників пікантною фотосесією в плаття-комбінації, а Юрій Горбунов показав старшого сина і розповів, як вони з Катею Осадчою дізналися про її третю вагітність.

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