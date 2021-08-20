У минулому житті я був французом: Володимир Остапчук зробив зізнання

Популярний шоумен, ведучий шоу «Співають всі!» Володимир Остапчук, якого дружина Кристина Горняк нещодавно привітала з річницею знайомства, знявся у комедійному серіалі «Люся Інтерн» (канал «Україна»).

Володимир по суті зіграв самого себе — ведучого масштабного шоу. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Остапчук розповів, чи готовий він до кардинальних змін в житті та у чому секрет його успіху.

— У мене немає акторської освіти, але я вже маю досвід зйомок у кіно, — сказав Володимир. — І, до речі, практично скрізь грав себе. У серіалі «Люся Інтерн» я веду своє шоу і під час виступу глядачі чують мої авторські жарти.

— Головна героїня серіалу круто змінила своє життя. Ви готові на кардинальні зміни?

— Я вже точно не піду у медицину, як це зробила Люся Жук (посміхається). Але якщо потрібна сміхотерапія, тоді, будь ласка!

— Ви — один з найбільш затребуваних шоуменів. Чи встигаєте відпочивати?

— Це правда, що у мене практично немає вільного часу. Я навіть перестав читати паперові книги — слухаю у машині аудіо. Ось нещодавно ми з Кристиною (дружина Володимира — Авт.) їхали в Одесу і слухали книгу «П'ять мов любові» — дуже сподобалася. До речі, в автівці я ніколи не включаю наші радіостанції, лише англійські — намагаюся не забувати мову. Це, як гра на фортепіано: якщо немає практики, знання випаровуються.

— Ви ж володієте і французькою мовою!

— Я почав вчити французьку мову через книгу «Маленький принц» — вона стала моєю улюбленою. Знаєте, мені іноді здається, що у минулому житті я був французом. На конкурсі Євробачення, ведучим якого я був у 2017 році, дві офіційні мови. Я оголошував правила голосування французькою — запам'ятав їх на все життя. Насправді, кожна наступна мова дається вдвічі легше, ніж попередня. Так що з французькою складнощів не було. Знаєте, французи кажуть: «Англійська — це французька з поганою вимовою». На мій погляд, так воно і є.

— Відомо, що після університету ви навіть почали писати кандидатську дисертацію з нейролінгвістики.

— Так, це був дивний вибір. До речі, тоді мені довелося прочитати багато літератури про те, чи здатні люди до вивчення мов чи ні. І є кілька цікавих фактів: багато хто переконаний, що дітям мова дається легше, ніж дорослим. Але, виявляється, немає навіть таких досліджень, які б це підтвердили. Як і немає людей, які не здібні до мов. Вже доведено, що у нас є ген, який відповідає за соціалізацію. А один з її засобів — це мова. Я давно для себе вже вивів формулу, що у житті треба завжди пробувати щось нове. Звичайно, не все часом проходить гладко, але те, що нас не вбиває, робить сильнішими. Думаю, у цьому якраз і грунтується будь-який успіх.

Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю шоумен зізнався, що йому пропонували провести парубоцьку вечірку у Дубаї з дівчатами легкої поведінки, але він відмовився. Володимир стверджує, що сам ніколи не користувався ескорт-послугами. Він також розповів, що найбільшим його гонораром стали 12 тисяч доларів, отримані за проведення корпоративу.

Фото Володимира Остапчука.

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