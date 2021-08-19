«Всесвіт вирішив так»: Горняк зворушливим постом відзначила річницю знайомства з Остапчуком

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Кристина Горняк, якій нещодавно довелося виправдовуватися за спільне фото з «кримнашистом» Філіпом Кіркоровим, зворушливим постом привітала чоловіка з річницею. Навіть з двома.

У Instagram вона розповіла, що з моменту їхнього знайомства пройшло вже два роки, а з моменту отримання нею пропозицію руки та серця — рік.

«Тоді, два роки тому, все могло статися інакше! Адже ми могли не зустрітися, але Всесвіт вирішив так, а він точно знає, що для нас краще», — пише Кристина і додає: «Стільки всього було за цей час, але нехай так само, як на цих фото, ми завжди тримаємо один одного за руку, завжди сміємося, а найголовніше, ніколи не перестаємо бути собою. Адже такими ми один одного і полюбили! L.O.V.E.»

Нещодавно Кристина, розповідаючи про свою мрію, згадала особняк у Beverly Hills, кабріолет, чоловіка на серфі і дітей. У відповідь Володимир заявив, що для нього ідеальним було б знайти «клуб серферів у Жашкові».

У Остапчука вже є двоє дітей від першого шлюбу — 7-річна донька Емілія і 2-річний син Еван, з приводу яких він постійно скандалить зі своєю першою дружиною. А Олена Войченко розповідала, що порозуміння між екс-подружжям з приводу дітей немає, і що їхній шлюб був далеко не простим — були нерозуміння, сварки та зради .

Фото зі сторінки Кристини Горняк у соціальних мережах.

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