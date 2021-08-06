«Коли народжувала сина, чоловік був з іншою жінкою»: колишня дружина Остапчука поділилася новими подробицями сімейного життя

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, який будує сім'ю з Христиною Горняк, Олена Войченко поділилася новими подробицями сімейного життя і розповіла, чи вдалося їм з екс-чоловіком налагодити стосунки заради спільних дітей. Дочка Емілія і син Еван проживають з матір'ю, проте батьки продовжують з'ясовувати права на них в суді.

Олена не приховує, що це все ще болюча тема. У них з Володимиром «немає нормальної комунікації». Їхні взаємні претензії, образи і звинувачення привели стосунки в глухий кут. За словами Войченко, вони з колишнім чоловіком так і не змогли разом пояснити дітям, що сталося в родині і чому мама і тато живуть окремо. Хоча, в одному питанні вони змогли домовитися — Володимир щомісяця сплачує за приватні школу та садок, всього 30 тисяч гривень.

Під час інтерв'ю Олена також розповіла, що їхній шлюб був далеко не простим. Були непорозуміння, сварки та зради. Розірвати стосунки вони хотіли ще до народження сина. Але вирішили спробувати ще раз. Олена вважає, що в шлюбі було і багато позитивних, щасливих моментів. Але тепер вона бачить, що такими вони були тільки для неї.

«У моєму шлюбі були такі моменти в мене, які здавалися мені позитивними, але пізніше я дізнавалася, що вони такими не були для нас з ним. Мені зараз складно відокремити якусь частину. Наприклад, для мене народження сина було максимально позитивним моментом, але потім я дізналася, що в цей момент Володимир був з іншою жінкою», — розповіла Олена в інтерв'ю Славі Дьоміну на Youtube-каналі «Слава +».

Найболючішим після розлучення Войченко називає страх втратити дітей. Нібито Володимир хотів забрати їх від матері.

«Він говорив дочці, що я погана мати, що у них буде нова мама», — сказала Олена.

Інтерв'ю Олени викликало великий резонанс. У коментарях під відео обурюються позицією ведучого, який в своїх питаннях «виправдовував» Остапчука і намагався «направити» Войченко на шлях примирення.

Нагадаємо, Володимир заявив, що Олена перешкоджає йому бачитися з дітьми. Коли колишня дружина відправила сина і дочку до бабусі і дідуся, він звернувся із заявою в поліцію.

Крапку в цій справі поставить суд, розгляд ще не завершений.

Остапчук в жовтні минулого року одружився на Христині Горняк.

Фото — Інстаграм Олени Войченко, Володимира Остапчука.

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