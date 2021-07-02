Остапчук звернувся до поліції: телеведучий зі скандалами ділить дітей з колишньою дружиною

Навколо телеведучого Володимира Остапчука, який звернувся до суду з приводу спілкування з дітьми від колишньої дружини Олени Войченко, розгорається новий скандал. У Інстаграм він заявив, що колишня дружина без попередження відвезла дочку Емілію і сина Евана в Умань до бабусі й дідуся, не дає спілкуватися з дітьми ні Володимиру, ні його батькам.

Ведучий каналу «Україна» вважає, що Олена порушує його права, тому він змушений звернутися в поліцію.

«Вкотре змушений захищати право бачити своїх дітей. Олена Войченко відвезла дітей до своїх батьків в Умань не те, що не узгодивши, а навіть не повідомивши, на який термін. Зв'язку з дітьми наразі немає. Я заблокований у її матері, її батько не бере трубку два дні. Моїй мамі її батько Сергій Войченко в грубій формі відмовив у бажанні бачитися з онуками», — стверджує Остапчук, який став ведучим нового шоу «Співають всі».

Олена не стала зволікати з відповіддю. На своїй сторінці в Інстаграм вона звинуватила колишнього у брехні і закликала його припинити піаритися на дітях.

Нагадаємо, розлучення Остапчука і Войченко супроводжувався скандалами. Вони гучно, обговорюючи в публічному просторі, ділили майно. Потім Олена звинувачувала колишнього в тому, що він не дає грошей на дітей і навіть хоче позбавити її батьківських прав, піддаючи до принизливої експертизи на адекватність.

Схоже, колишнє подружжя так і не змогло знайти спільну мову. Питання про спілкування батька з дітьми буде вирішуватися в суді, до якого телеведучий, судячи з його дій, уже активно готується.

Нагадаємо, Остапчук після розлучення одружився на Христині Горняк. Пара мріє про спільних дітей.

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