Остапчук відмовився від парубочого вечора з дівчатами легкої поведінки

Відомий український шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно отримав роль в новому фільмі DZIDZIO, зізнався, що йому пропонували провести парубочий вечір в Дубаї з дівчатами легкої поведінки, але він відмовився. Про це він заявив в ефірі програми Олександри Кучеренко «33 за 3».

«У Дубаї (пропонували. — Авт.) провести парубочий вечір з дівчатами легкої поведінки», — сказав він.

Також артист запевнив, що сам ніколи не користувався ескорт-послугами.

Крім того, ведучий назвав свій найбільший гонорар. Найбільшу суму зірка отримав за корпоратив — 12 000 доларів. Остапчук також зазначив, що для того, щоб він відчував себе впевнено, він повинен мати на банківському рахунку близько 10−15 тисяч доларів.

Як писали «ФАКТИ», раніше також стало відомо, що Володимир Остапчук, у якого від першого шлюбу є двоє дітей — 7-річна Емілія і 3-річний Еван — має намір судиться з екс-дружиною через те, що вона перешкоджає його спілкуванню з сином і донькою.

Фото: Instagram.com/vova_ostapchuk

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