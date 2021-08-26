Юрій Горбунов показав старшого сина і розповів, як вони з Катею Осадчою дізналися про її третю вагітність

Продюсер, ведучий «Танців з зірками» на 1+1 Юрій Горбунов вперше після народження другого сина дав відверте інтерв'ю і розповів про особисте.

Фотосесія для журналу «Теленеделя» відбулася у дворі і в будинку Юрія й Каті незадовго до народження другого сина, і напередодні дня народження телеведучого, який він святкував 24 серпня.

Під час розмови ведучий розповів, як вони з дружиною Катею Осадчою готували Івана до появи в сім'ї ще однієї дитини і чи ревнує Іван батьків до молодшого братика.

«Поки що ні, але готуємо Івана, щоб такого не сталося. Благо, у його друга Саші в садку є молодша сестричка Маша, і ми їх ставимо за приклад. Так що він дуже чекав появи малюка. Думаю, ревнощів все одно не уникнути, проте згладити цей момент можна. Як саме — на цю тему прочитали кілька книг», — поділився Горбунов.



Якщо Катя Осадча мріяла про доньку, то Іван хотів братика. І тепер він з радістю допомагає батькам піклуватися про новонародженого. Заради того, щоб провести час з братиком, Іван навіть відмовляється йти грати на дитячий майданчик і просить дати йому роботу.



«Він щасливий, що зараз в будинку такий шум. Іван носить його, допомагає сповивати і навіть сказав: „Мама, завантаж мене роботою по братику, щоб я теж був зайнятий“. А, коли ми цілий день були вдома, він навіть не пішов на прогулянку з нянею на майданчик, а цілий день був поруч. Тому сподіваємося, що так буде і далі», — розповів Юрій Горбунов.

Також ведучий додав, що у малюка, ім'я якого ще не розголошують, характер спокійний, а називають вони його ласкаво: «Наш маленький Лев».

Також Горбунов поділився, що вони з Катериною мріяли про ще одного малюка, але про вагітність Каті дізналися випадково. Це стало несподіванкою до новорічних свят.



«Ми удвох мріяли і планували ще одного малюка. Хоча вийшло, як завжди — тоді, коли цього зовсім не чекаєш. Ми зрозуміли, що це ВОНО, коли на новорічні свята Катя раптом каже: „Щось я сильно стала відчувати різні запахи: і те не подобається, і це. А тут взагалі кухнею пахне“. Я: „Катя, ти що?!“. Вона: „Точно! Я сама себе не впізнаю“. Ось так ми і дізналися про те, що у нас буде поповнення», — зазначив щасливий батько двох синів.

Нагадаємо, другий син Горбунова і Осадчої з'явився на світ 19 серпня. Юрій був присутній при пологах і сам перерізав пуповину. Щасливий батько поділився фото з новонародженим сином. А Катя показала, як він зустрічав її з пологового будинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як Катя Осадча зворушливо привітала Юрія з днем народження. Засиджуватися в декреті зіркова мама не збирається. Вже на п'ятий день після народження сина вона вийшла на роботу.

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