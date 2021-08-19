Катя Осадча народила третього сина

У четвер, 19 серпня, в родині популярних артистів Каті Осадчої та Юрія Горбунова відбулося поповнення — у них народився третій син. Про це Юрій Горбунов повідомив в своєму Instagram.

«Сьогодні, 19 серпня о 5:05 ранку в нашій родині сталося щаслива, довгоочікувана подія — у нас народився ще один синочок», — написав Горбунов.

«Я мама трьох синів», — написала в соцмережі щаслива Катя Осадча.

Зоряну пару відразу почали вітати в коментарях до їх постів. Теплі слова прозвучали від багатьох людей, які відомі в українському шоу-бізнесі:

Раніше повідомлялося, хто стане хрещеними батьками дитини Осадчої та Горбунова.

Фото з Instagram kosadcha

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