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«Нехай Настя посидить на стільчику Каті»: Каменських і Потап готуються стати батьками

13:11 17 серпня 2021
Потап і Настя

Українські зірки Настя Каменських і Потап, які побували на святі у Каті Осадчої та Юрія Горбунова, готуються незабаром стати батьками. На жаль, поки мова йде тільки про роль хрещених батьків.

До такого висновку прийшли шанувальники зіркової пари, що прочитали хештеги, якими телеведучий Юрій Горбунов забезпечив пост в Instgram.

«Свято напередодні народження дитини! #Babyshower # куми # друзі», — написав він.

Горбунов опублікував спільні світлини з дружиною Катею Осадчою, Настею Каменських та Потапом.

Не потрібно мати надздібності детектива, щоб здогадатися, яка роль уготована зоряній парі.

Шанувальники відзначають радісні обличчя майбутніх батьків та їхніх кумів, бажають усім здоров'я й щастя. Деякі запитують, коли Потап і Настя стануть справжніми татом і мамою.

Нагадаємо, нещодавно Настя c Потапом відпочивали у Хорватії. Ймовірно, там співачка знайшла внутрішній баланс і перестала картати себе за з'їдений десерт, келих вина й зайві кілограми. Артистка розповіла, що навчилася балансувати, приймати себе і бути щасливою.

Фото Instagram / kamenskuux

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