Настя Каменських перестала картати себе за зайві кілограми

Співачка NK/Настя Каменських, яка разом c Потапом і їхніми мамами відпочиває в Хорватії, поділилася секретом, як знайшла внутрішній баланс і перестала картати себе за десерт, келих вина і зайві кілограми. Артистка, яка виснажувала себе дієтами та фізичними навантаженнями, аби схуднути, розповіла, що навчилася балансувати, приймати себе і бути щасливою.

«Тоді я кайфувати від строго режиму харчування, тренувань за супер чітким графіком і дуже вимогливого (можна сказати навіть категоричного) ставлення до самої себе. Або чорне, або біле. Так і ніяк по-іншому. Я навіть зриви або cheat days дозволяла собі ой як рідко.

Об'єми зменшуються, кг йдуть — відмінно, я задоволена! + 1 см або навіть +0,5 кг — і все. Я себе, як жорстокий критик, просто знищую. Починаю шукати недоліки, лаяти себе, не приймати своє тіло і як наслідок саму себе. І від цього внутрішній стан — тільки гірший", — поділилася Настя в Інстаграм.

За її словами, сьогодні все інакше. Вона вчиться балансувати між заборонами та дозволами. Але не перестає займатися спортом і правильно харчуватися. При цьому співачка перестала картати себе, навчилася приймати такою, якою є сьогодні. Приймати і любити своє тіло.

«Мій баланс полягає в прийнятті. Тієї, якою я є сьогодні. І саме ця любов до себе, а не нестримна строгість, робить мене щасливою. Найцікавіше, що і в моменти строгості пару років назад і в моменти послаблення зараз — я щаслива. Я щаслива від того, що змінююся. Внутрішньо і зовні. Не знаю, як буде завтра, але сьогодні кожну зміну я зустрічаю з любов'ю, прийняттям і вдячністю. Це мій досвід і мій вибір. Я щаслива, що обираю бути різною», — резюмувала Каменських.

Раніше Настя зізналася, що не навчилася по-справжньому розслаблятися на відпочинку, але дозволяє собі вино, середземноморські делікатеси.

Також співачка ділиться яскравими фото в купальнику, демонструючи свою фігуру.

фото Instagram.com/kamenskux

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