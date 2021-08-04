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Каменських вигуляла новий купальник кольору айворі: шанувальники в захваті

23:30 4 серпня 2021
Настя Каменських

Співачка Настя Каменських продовжує радувати шанувальників пляжними фотографіями з відпочинку. У своєму Instagram вона опублікувала новий знімок із Хорватії, де відпочиває разом з чоловіком і мамою.

«Купальник кольору айворі», — підписала кадр Настя Каменських.

Фото сподобалося фоловерам, які залишили багато захоплених коментарів: «Прекрасна жінка і тілом, і душею», «Везе Потапу»,«На такій фігурі колір купальника не важливий», «Куди Потап пропав?»

Ivory в перекладі з англійської означає колір слонової кістки. Цей вишуканий відтінок білого давно пов'язаний з поняттям розкоші.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських викликала хвилю хейта фотографією, на якій вона сильно втягнула живіт. На ще одному пікантному фото співачка в купальнику зустрічає світанок. Вона також показала відео з пляжу.

Фото з Instagram Насті Каменських

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