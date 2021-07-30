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Майже як у Кардаш’ян: Каменських у стрінгах показала свою «гордість» на пляжі

9:28 30 липня 2021
Настя Каменських

Популярна українська Настя Каменських поповнила гардероб новеньким жовтим монокіні з стрінгами, і відразу ж поспішила вигуляти його на пляжі, танцюючи з подругами.

У Сторіс в Instagram NK виклала відео, зняте її подругою. Причому кадри зняті з вигідних для співачки ракурсів. Мабуть, Каменських може цілком позмагатися з самою Кардаш'ян, попу якої оспівала в одній із своїх пісень.

Як відомо, для самої співачки фігура (у тому числі «п'ята точка» і стегна) — один з приводів для гордості. Вона витрачає багато часу у спортзалі, намагаючися ідеально виглядати.

Раніше Каменських, теж у купальнику, але на цей раз роздільному, позувала на балконі готелю у «теплих» краях, показуючи свій «медовий світанок».

Фото Насті Каменських із соціальних мереж.

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