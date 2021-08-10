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«Нескінченні річки вина»: Настя Каменських розповіла, як розслабляється у відпустці

11:38 10 серпня 2021
Настя Каменських

Співачка Настя Каменських, яка вирушила у відпустку разом з чоловіком Потапом, їхніми мамами та подругою, зізналася, що не вміє розслаблятися і повноцінно відпочивати. Вона розповіла в Інстаграм, що поки може похвалитися результатами — парочкою зайвих кілограмів.

За словами співачки, вона не відмовляє собі в задоволенні випити вина і насолодитися стравами середземноморської кухні.

«Я не вмію розслаблятися. Мені доводиться цьому вчитися. І у мене вже є успіхи — це нескінченні річки вина, кілька зайвих кілограмів і безмежний сміх. Що ж, залишилося тепер знайти в цьому всьому баланс і свою ідеальну середину», — написала Каменських.


* Фото Instagram.com/kamenskux

Разом з близькими людьми Каменських подорожує на яхті біля берегів Хорватії. Вони зупиняються в різних місцях, ходять на екскурсії і відвідують ресторани. Потап каже, що в такій атмосфері вони відчувають себе максимально розслабленими і можуть спокійно ходити вулицями, де їх ніхто не впізнає.


* Фото Instagram.com/realpotap

«Є такі місця на планеті, де ми можемо побути собою, не ховатися від папараці, не перейматися через свій імідж. Просто пара закоханих одне в одного і у Всесвіт», — романтично підписав фото з дружиною Потап.

У відпустці Настя тішить шанувальників яскравими фото, не забуває показувати свою фігуру в купальнику.

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