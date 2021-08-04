«Дуже гаряча дівчина»: Настя Каменських «запалила» фанатів фігурою у яскраво-червоному купальнику

Відома українська співачка Настя Каменських, яка активно демонструє нові купальники, після гастролей і концертів вирішила влаштувати собі відпочинок і вирушила разом з чоловіком Потапом, мамою Лідією Петрівною і найкращою подругою Ганною Андрейчук у Хорватію.

Про те, як їм відпочивається на море, вона розповіла в своєму Instagram. У середземноморській країні Настя і Аня кожен день о 7 ранку займаються спортом.

Вдень вони відпочивають на яхті, ніжачись у променях ласкавого сонця. Саме там Настя позувала для фото у червоному бікіні, що підкреслювало її тонку талію та пишні стегна. Співачка томно прикрила очі і закинула руку за голову, позуючи на борту яхти. "Я дуже гаряча дівчина", - коментує фото співачка.

Фоловерів активно відреагували на «гаряче» фото Каменських.

А ввечері Потап і Настя разом зі своїми мамами сфотографувалися біля одного із затишних ресторанів, показуючи на своєму прикладі, що найкраще відпочивати — у теплій сімейній компанії.

Раніше відпускниця Каменських відправила фоловерам «найдобріші вібрації», показавши фото, на якому вона цілує чоловічу руку.

Фото Насті Каменських із соціальних мереж.

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