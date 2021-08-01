«Можливість насолодитися одне одним»: Настя Каменських показала інтимний момент з Потапом

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно поділилися тим, як сильно нудьгує по своєму чоловікові Потапу, показала в своєму Instagram зворушливе фото зі спільного відпочинку.

«Відпустка для нас — це не просто про виспатися, накупатися, об'їстися та вражатися новими місцями! Це можливість насолодитися одне одним, коли ти нікуди не поспішаєш, щасливий і максимально розслаблений. Всім шлю найкращі вібрації», — написала Настя та опублікувала знімок, на якому вона цілує руку, вочевидь, Потапа.

Підписники в коментарях захоплюються таким проявом любові:

Раніше повідомлялося, що Потап заявив про те, скільки дітей він планує, а відверте фото Насті Каменських викликало бурю критики в мережі.

Фото з Instagram Насті Каменських

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