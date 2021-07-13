«Це треба бачити тільки Потапу»: Настю Каменських різко розкритикували за відверте фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка продовжує страждати від аномальної спеки, і опублікувала напередодні голе фото у ванній, засмутила пильних фоловерів новим відвертим знімком. На новому фото в Instagram вона постала в рожевих трусиках з мереживом, при цьому груди сором'язливо прикрила руками.

«Доброго ранку!», — говорить підпис, тому можна припустити, що фото було зроблено незадовго після пробудження співачки.

Однак фани, теж змучені спекою, порадили дівчині бути скромніше і дорікнули її в зайвому використанні фотошопу.

Раніше Настя публікувала власні фото без білизни і займалася вокалом в бікіні. Справедливості заради варто відзначити, що Потапа в цей час поруч з нею не було.

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