Насті Каменських захотілося виходити на сцену без одягу

Дружина Потапа, популярна українська співачка Настя Каменських заявила, що завжди любила літо і чекала з нетерпінням приходу цієї пори року. Але літо-2021 принесло з собою неприємні сюрпризи у вигляді надзвичайної спеки і спеки, поскаржилася Настя в Instagram.

«У цьому році мій організм зовсім не хоче сприймати це пекло. На сцену хочеться виходити в купальнику, голова варена, пульс прискорений, темп уповільнений! Коротше, якось так», — написала співачка.

Для більшої переконливості зірка залізла в ванну з купою піни на голові.

А оскільки ванну зазвичай приймають оголеними, то шанувальники вирішили, що Настя сидить в ній як мінімум топлес.

Тому ідею про те, що дівчина хоче виходити на сцену тільки в купальнику, без великого оберемка одягу, сприйняли із захватом. І відреагували лайками, сердечками і словами підбадьорення.

А деякі з фоловерів навіть допустили, що Настенька вагітна, тому невдоволення спекою — саме з цієї причини.

Нагадаємо, нещодавно Настя повеселила фанів фото своїх з подругою «черешеньок».

фото instagram.com/kamenskux/

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